بالفيديو – سواريز يفك الاشتباك.. هز شباك ريال مدريد من أمام راموس

ظل الكلاسيكو يسيطر عليه نتيجة التعادل السلبي إلى أن فك لويس سواريز مهاجم برشلونة الاشتباك مع ريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 50 انطلق عثمان ديمبيلي من الناحية اليسرى وأرسل عرضية زاحفة إلى سواريز.

ولحق سواريز بالكرة قبل أن يشتتها سيرجيو راموس وسدد مهاجم برشلونة الكرة مباشرة لتسكن شباك كيلور نافاس.

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