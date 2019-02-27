بالفيديو – هل حُرم ريال مدريد من ركلة جزاء أمام برشلونة؟

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 22:21

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - إشبيلية

هل حُرم ريال مدريد من ركلة جزاء أمام برشلونة في الكلاسيكو في المباراة التي تجمع بينهما اليوم؟

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة اليوم الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد التعادل ذهابا إيجابيا بهدف لمثله.

وفي الدقيقة 14 توغل فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى إلى داخل منطقة جزاء برشلونة.

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وتدخل مع اللاعب البرازيلي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة ليسقط الأول.

وطلب لاعبو ريال مدريد الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم أمر باستكمال اللعب دون احتساب أي شيء.

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ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو

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