انتهت في إنجلترا - ليفربول (5) واتفورد (0).. تشيلسي ينتصر بثنائية

ليلة نارية تنتظركم في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليلة ربما تحدد ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول يستقبل واتفورد في حضور نجمنا المصري محمد صلاح، وتشيلسي في صدام مع توتنام، وسيتي يلتقي مع وست هام، ويونايتد يلعب مع كريستال بالاس، وأرسنال أمام بورنموث.

FilGoal.com يقدم تغطية حية لكل تلك المباريات فتابعونا.

_ _ _ _ _

ليفربول وواتفورد (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا)

انتهت

ق82: فان دايك والخامس من رأسية أيضا.

ق80: فيرجيل فان دايك يسجل الرابع للريدز من رأسية.

ق66: أوريجي يسجل الثالث للريدز

ق50: صلاح يتوغل من الجبهة اليمنى ويسدد من على طرف خط المرمى ولكن الحارس يتصدى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27: تسديدة قوية من صلاح ولكن في يد الحارس.

ق20: ساديو ماني يضيف هدف ثاني رائع بالكعب.

ق9: ساديو ماني يتقدم لليفربول من رأسية مستغلا عرضية ألكسندر أرنولد.

انطلاق اللقاء

______

تشيلسي وتوتنام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا)

انتهت

ق84: كيران تريبيير يضيف الثاني لتشيلسي بالخطأ في مرماه

ق57: تشيلسي يسجل الهدف الاول في اللقاء عن طريق بيدرو رودريجيز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: العارضة تتصدى لتسديدة صاروخية من لاعب توتنام هاري وينكس

ق6: القائم الأيسر يتصدى لتسديدة من جونزالو إيجوايين لاعب تشيلسي

انطلاق اللقاء

______

مانشستر سيتي ووست هام (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا)

انتهت

ق59: أجويرو يتقدم لمانشستر سيتي مسجلا الهدف الأول

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26: تسديدة من أجويرو تصطدم بيد مدافع وست هام وتمر بجوار القائم الأيمن.

ق5: ليروي ساني يسدد في القائم الأيمن بعد عرضية من دي بروين.

انطلاق اللقاء

______

أرسنال وبورنموث (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا)

انتهت

ق78: المدفعجية والخامس عن طريق لاكازيت.

ق58: أرسنال يسجل الهدف الرابع عن طريق أوباميانج.

ق47: كوسيلني يسجل الثالث للمدفعجية من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30: ليس موسيت يقلص الفارق لبورنموث

ق27: هنريك مخيتاريان يسجل الثاني للمدفعجية

ق4: أرسنال يسجل الهدف الأول مبكرا عن طريق أوزيل.

انطلاق اللقاء

______

مانشستر يونايتد وكريستال بالاس (لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنــــــا)

انتهت

ق82: أشلي يانج يسجل الهدف الثالث ليونايتد

ق66: كريستال بالاس يقلص الفارق عن طريق جويل وارد.

ق51: يونايتد يضيف الثاني عن طريق لوكاكو مجددا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33: لوكاكو يتقدم للشياطين الحمر.

انطلاق اللقاء

اقرأ أيضا

لجنة المسابقات تحدد بتروسبورت لاستضافة مواجهة الأهلي وبتروجت

لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني ترفض إيقاف بيل.. واللاعب جاهز للكلاسيكو

صلاح يختار هدفه الأفضل في الدوري الإنجليزي ويشرح الأسباب

بسبب الشغب.. غلق ملعب الشهداء قبل كلاسيكو الكونغو ومواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب

ماذا يفعل ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي الكأس؟ بشرى سارة للملوك لا تكتمل