تشكيل تشيلسي - ساري يجلس كيبا على الدكة.. وهاري كين يقود توتنام

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي تشكيل فريقه أمام توتنام بقيادة ماوريسيو بوكيتينو في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجلس الحارس كيبا أريزابالاجا على مقاعد بدلاء تشيلسي بعد الواقعة الأخيرة أمام مانشستر سيتي التي رفض فيها الخروج من ملعب اللقاء.

ويبدأ الأرجنتيني جونزالو إيجوايين بشكل أساسي في الهجوم إلى جوار إدين هازارد، فيما يقود هاري كين هجوم توتنام.

وجاء تشكيل البلوز كالآتي.

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

الدفاع: أزبيليكويتا، أنتوني روديجر، دافيد لويز، ماركوس ألونسو.

الوسط: جورجينيو، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: بيدرو، هازارد، إيجوايين.

فيما جاء تشكيل الديوك كالآتي.

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: كيران تريبيير، توبي ألدرفيرلد، دافينسون سانشيز، بين دافيز.

الوسط: هاري وينكس، موسى سيسوكو، كريستيان إريكسن، إيريك لاميلا.

الهجوم: سون هيونج مين، هاري كين.

ويحتل تشيلسي المركز السادس بـ50 نقطة، بينما يتواجد توتنام ثالثا بـ60 نقطة.

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