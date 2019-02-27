تشكيل يونايتد - 3 تغييرات من سولشاير.. سانشيز يبدأ أمام كريستال بالاس

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل الفريق أمام كريستال بالاس في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل 3 تغييرات من سولشاير إذ بدأ الثلاثي فريد ودييجو دالوت وأليكسيس سانشيز بشكل أساسي.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالآتي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: أشلي يانج، كريس سمولينج، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

الوسط: دييجو دالوت، فريد، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا.

الهجوم: أليكسيس سانشيز، روميلو لوكاكو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 52 نقطة، فيما يتواجد كريستال بالاس بالمركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

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