تشكيل سيتي - تغييرات عديدة من جوارديولا.. محرز أساسي أمام وست هام

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - شالكه

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه أمام وست هام يونايتد بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تغييرات عديدة من قبل بيب إذ بدأ برياض محرز بشكل أساسي إضافة إلى دانيلو.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

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حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: دانيلو، فينسنت كومباني، نيكولاس أوتاميندي، ألكساندر زينشينكو.

الوسط: إلكاي جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.

الهجوم: رياض محرز، ليروي ساني، سيرخيو أجويرو.

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد وست هام عاشرا بـ36 نقطة.

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