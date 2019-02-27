تشكيل سيتي - تغييرات عديدة من جوارديولا.. محرز أساسي أمام وست هام

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه أمام وست هام يونايتد بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تغييرات عديدة من قبل بيب إذ بدأ برياض محرز بشكل أساسي إضافة إلى دانيلو.

وجاء تشكيل السماوي كالآتي.

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: دانيلو، فينسنت كومباني، نيكولاس أوتاميندي، ألكساندر زينشينكو.

الوسط: إلكاي جوندوجان، دافيد سيلفا، كيفن دي بروين.

الهجوم: رياض محرز، ليروي ساني، سيرخيو أجويرو.

Your City team to take on West Ham tonight! XI | Ederson, Danilo, Kompany (C), Otamendi, Zinchenko, Gundogan, Silva, Mahrez, De Bruyne, Sane, Aguero Subs | Muric, Walker, Sterling, Bernardo, Mendy, Sandler, Foden Presented by @HaysWorldwide ⚽️ #MCIWHU #mancity pic.twitter.com/jbB1R8cwcL — Manchester City (@ManCity) February 27, 2019

ويحتل سيتي المركز الثاني في الترتيب برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد وست هام عاشرا بـ36 نقطة.

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