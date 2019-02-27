تشكيل الكلاسيكو – سولاري يعتمد على فينيسيوس وبنزيمة.. وميسي وسواريز وديمبيلي يقودون برشلونة

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي يواجه برشلونة اليوم الأربعاء.

ويستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار إياب نصف نهائي كأس الملك.

وتعادل الفريقان ذهابا في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.

وشهد تشكيل ريال مدريد غياب مارسيلو وجاريث بيل وسيشارك بدلا منهما سيرجيو ريجليون ولوكاس فاسكيز.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: سيرجيو ريجليون- رافائيل فاران- سيرجيو راموس- داني كارفاخال

في الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- لوكاس فاسكيز

وفي تشكيل برشلونة الذي أعلنه مدربه إرنستو فالفيردي سيعوض سيرجي روبرتو زميله أرثر الذي عاد من الإصابة مؤخرا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- سيرجي روبرتو- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي- لويس سواريز- ليونيل ميسي

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