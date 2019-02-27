تشكيل أرسنال - أوزيل يبدأ وسوكراتيس يعود والنني احتياطي أمام بورنموث

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 20:49

كتب : FilGoal

لاكازيت - أرسنال - ساوثامبتون

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام بورنموث في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل بدء ميسوت أوزيل للمباراة بعدما شارك بشكل أساسي أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي.

وعاد سوكراتيس للمشاركة كذلك بعد تعافيه من الإصابة ولعبه كبديل أمام باتي، فيما جلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: سوكراتيس، لوران كوسيلني، مونريال.

الوسط: كارل جينكنسون، ماتيو جيندوزي، لوكاس توريرا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: ميسوت أوزيل، هنريك مخيتاريان، بيير أوباميانج.

ويحتل المدفعجية المركز الرابع برصيد 53 نقطة فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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