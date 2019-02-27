تشكيل أرسنال - أوزيل يبدأ وسوكراتيس يعود والنني احتياطي أمام بورنموث

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل الفريق أمام بورنموث في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل بدء ميسوت أوزيل للمباراة بعدما شارك بشكل أساسي أمام باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي.

وعاد سوكراتيس للمشاركة كذلك بعد تعافيه من الإصابة ولعبه كبديل أمام باتي، فيما جلس محترفنا المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

الدفاع: سوكراتيس، لوران كوسيلني، مونريال.

الوسط: كارل جينكنسون، ماتيو جيندوزي، لوكاس توريرا، سياد كولاسيناك.

الهجوم: ميسوت أوزيل، هنريك مخيتاريان، بيير أوباميانج.

🚨 TEAM NEWS 🚨 ✅ @MesutOzil1088 starts ✅ @Aubameyang7 leads our attack ✅ Sokratis returns to the starting line-up#ARSBOU — Arsenal FC (@Arsenal) February 27, 2019

ويحتل المدفعجية المركز الرابع برصيد 53 نقطة فيما يتواجد بورنموث بالمركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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