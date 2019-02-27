ماني: لا نعانى من ضغط المنافسة على الدوري.. وما حدث ضد ليستر ووست هام علينا الحذر منه

قال ساديو ماني لاعب ليفربول إن فريقه لا يعاني من ضغط المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ساديو مانيه النادي : ليفربول ليفربول

وتحدث ماني لمجلة ليفربول الرسمية قائلا: "الناس يتحدثون حول الضغط لكن كل بأمانه في غرفة خلع الملابس لا يوجد شخص يعاني من ذلك الضغط".

وواصل "نحن حقا نركز على المباراة المقبلة فقط ونعرف ما نستطيع فعله في نهاية الموسم".

وتابع اللاعب السنغالي "نستطيع إحداث شيئا استثنائيا في نهاية الموسم ولكن كما قلت نحن نركز في كل مباراة بشكل منفرد ولا نضع أنفسنا تحت ضغط لأنه لن يساعدنا ذلك".

وأكمل "لدينا العديد من المباريات الهامة المقبلة ونحن فقط نفكر في المباراة المقبلة".

وشدد ماني "كما قلت سابقا نحن لا نشعر بالضغط في غرفة خلع الملابس ونركز فقط على كيفية الفوز".

وعن مواجهة واتفورد اليوم الأربعاء في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي في ملعب أنفيلد قال: "بالطبع الكل يريد خوض المباريات الكبرى ضد الفرق الكبرى ولكن علينا أيضا مواجهة فرق وسط الجدول أو من يحتل المراكز الأخيرة ولكن هذه المواجهات قد تكون أصعب أحيانا من المباريات الكبرى لذا يجب أن نكون على أتم الاستعداد لأي منافس".

وأكمل "البعض يتحدث عن مباراة بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد ولكن واتفورد يظل فريقا ينافس في الدوري الإنجليزي وعلينا الحذر في تلك المباراة".

وأتم ماني تصريحاته "خسرنا نقاطا أمام ليستر سيتي ووست هام وهذا مثال جيد لنا عندما نواجه واتفورد".

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