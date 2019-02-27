هل ألمح مورينيو لعودته إلى إنتر ميلان؟

هل ألمح جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي والسابق لمانشستر يونايتد بعودته إلى إيطاليا لتدريب إنتر ميلان؟

المدرب الملقب بالاستثنائي تحدث لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية اليوم الأربعاء عن خططه المستقبلية قائلا: "أريد فريقا شبيه لذلك الذي دربته في إنتر أريد فريقا مثيرا".

وواصل "الإمكانيات تتحسن في إيطاليا خلال الفترة الأخيرة".

وتابع المدير الفني الأسبق لتشيلسي "الفرق الكبرى تحاول وضع تفوق يوفنتوس تحت التهديد، وسيكون الدوري الإيطالي ممتعا للغاية قريبا جدا".

وبسؤاله هل ستعود إلى إنتر ميلان قال: "لا أريد الإجابة عن ذلك الأمر حاليا".

قبل أن يستدرك مورينيو "لكن في المستقبل أريد فريقا حيث يوجد تعاطف كامل وتعاون من الجميع وأشخاص سعداء بالعمل".

وأتم "في إنتر ميلان كان لدي كل هذا".

وقاد مورينيو إنتر ميلان من 2008 إلى 2010 وتوج معه بلقبي للدوري ولقب لكل من كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

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