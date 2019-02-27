يوفنتوس: رونالدو يخضع لفحوصات طبية بعد إصابة كاحله الأيسر

أعلن يوفنتوس أن نجمه كريستيانو رونالدو سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته في الكاحل الأيسر.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال بيان النادي إن رونالدو ودوجلاس كوستا تدربا بشكل منفرد.

وأشار تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أنه من المنتظر أن يخضع رونالدو للفحوصات غدا الخميس، وتظل مشاركته يوم الأحد المقبل ضد نابولي في الدوري غير مؤكدة.

وبالطبع يحتاج ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق خدمات رونالدو عندما يواجه أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث خسر الفريق ذهابا 2-0 في مدريد قبل مواجهة الثلاثاء بعد المقبل في تورينو.

وسجل رونالدو 21 هدفا في 34 مباراة مع يوفنتوس في موسمه الأول مع الفريق بعدما انتقل في صفقة مثيرة من ريال مدريد مطلع هذا الموسم.

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