يوفنتوس: رونالدو يخضع لفحوصات طبية بعد إصابة كاحله الأيسر

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 19:33

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس

أعلن يوفنتوس أن نجمه كريستيانو رونالدو سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته في الكاحل الأيسر.

وقال بيان النادي إن رونالدو ودوجلاس كوستا تدربا بشكل منفرد.

وأشار تقرير موقع "كالتشيو ميركاتو" إلى أنه من المنتظر أن يخضع رونالدو للفحوصات غدا الخميس، وتظل مشاركته يوم الأحد المقبل ضد نابولي في الدوري غير مؤكدة.

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وبالطبع يحتاج ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق خدمات رونالدو عندما يواجه أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال، حيث خسر الفريق ذهابا 2-0 في مدريد قبل مواجهة الثلاثاء بعد المقبل في تورينو.

وسجل رونالدو 21 هدفا في 34 مباراة مع يوفنتوس في موسمه الأول مع الفريق بعدما انتقل في صفقة مثيرة من ريال مدريد مطلع هذا الموسم.

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