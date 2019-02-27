من أين أتت تلك الثقة! ناد روسي يعرض إعادة أموال التذاكر لمشجعيه حال الخسارة

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 19:14

كتب : FilGoal

نادي أوفا الروسي

كرة القدم لا تعرف التوقع وليست مضمونة النتائج، ولكن ناد روسي أظهر غير ذلك مبرزا ثقته الكبيرة في قدرته على تحقيق الانتصار أمام المنافس.

وتلك الثقة العمياء أبداها حينما عرض على جماهيره استعادة أموال التذاكر التي دفعوها حال خسارة الفريق.. كان هذا ما فعله ناد أوفا الروسي.

أوفا يلتقي يوم الأحد مع دينامو موسكو في الدوري الروسي، وإدارة النادي عبرت عن ثقتها الكبيرة في قدرة الفريق على تحقيق الانتصار وقدمت ذلك العرض لجماهيرها.

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ليس ذلك فقط، كحافز إضافي آخر فسوف تمنح الجماهير تذاكر مجانية في المباراة المقبلة على أرضهم.. من أين أتت تلك الثقة؟

يقول شامل جزيزوف المدير العام لنادي أوفا في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس": "هذا يظهر أن اللاعبين واثقون في قدراتهم، سنحاول فعل كل شيء من أجل إسعاد جماهيرنا".

حسنا، ربما كانت لتأتي تلك الثقة حال احتل الفريق مركزا متقدما في جدول الترتيب، ولكن على أرض الواقع فإن أوفا يتواجد بالمركز الثالث من قاع الترتيب، إذ يحتل المركز الـ14 برصيد 16 نقطة من 17 مباراة.

الفريق حقق 3 انتصارات فقط في الدوري الروسي الممتاز، وتعرض للهزيمة في 7 مناسبات وتعادل في مثلهم.

نتائج الفريق لا تعكس تألق الفريق الذي تأسس عام 2009 في الموسم الماضي إذ احتل فيه المركز السادس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه قبل أن يودع سريعا على يد رينجرز الأسكتلندي.

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