جيمس رودريجيز: لم تكن هناك أي مشكلة مع زيدان.. هؤلاء من أثروا في مسيرتي

الأربعاء، 27 فبراير 2019 - 19:10

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز

شدد جيمس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ المعار إليه من ريال مدريد أنه لم تكن هناك أي مشكلة بينه وبينه زين الدين زيدان المدير الفني السابق للوس بلانكوس.

خيمس رودريجيز

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وكان زيدان لا يعتمد كثيرا على رودريجيز ما اضطره لمغادرة قلعة سانتياجو برنابيو والانضمام إلى صفوف بايرن ميونيخ معارا لعامين.

وتحدث اللاعب الكولومبي لمجلة "بوكاس" قائلا: "لم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق مع زيدان".

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وواصل "زيدان كان مدربا جيدا وشخص جيد كذلك".

وعن المدربين الذين أثروا على مسيرته قال: "أهم المدربين هم جوليو سيزار فالكوني في فريق بانفيلد الأرجنتيني وخوسيه بيكرمان في كولومبيا وكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد".

وأكمل "بيكرمان عندما جاء إلى كولومبيا لم يكن هناك عقلية الفوز ومعه حدث ذلك كنا نشعر أن كولومبيا تستطيع الفوز اليوم في تلك المباراة".

وأردف "بيكرمان غير عقليتنا وكان يطلب منا دائما الفوز هو غير الكرة القدم لدينا".

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