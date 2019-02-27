تقرير: لوكاكو يفضل يوفنتوس حال استغناء مانشستر يونايتد عنه

هل تكون الأيام المقبلة حتى نهاية الموسم الجاري هي الأخيرة لروميلو لوكاكو مع مانشستر يونايتد؟ لا أحد يعلم ولكن المهاجم البلجيكي حدد وجهته المقبلة حال رحيله.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء أن لوكاكو اختار يوفنتوس للانضمام إليه حال إعلامه من قبل ناديه برحيله.

وقال مصدر في النادي الإنجليزي للصحيفة: "وجهة لوكاكو المفضلة ستكون يوفنتوس حال مغادرته النادي".

وواصل "لوكاكو مشجع كبير لكريستيانو رونالدو والآن هو فقد مكانه في الفريق".

وأتم "الشعور الآن إنه ينبغي علينا الانتظار لكن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية".

ولم يسجل لوكاكو خلال الموسم الجاري سوى 10 اهداف في كل البطولات رفقة يونايتد.

ومنذ قدوم أولي جونار سولشاير لتدريب يونايتد فقد اللاعب البلجيكي مكانه لصالح ماركوس راشفورد.

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