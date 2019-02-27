ديل بوسكي: رونالدو أم ميسي؟ سأختار نجم برشلونة

يظل السؤال الجدلي الدائر من أفضل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أم ليونيل ميسي في برشلونة؟ والآن فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا يجيب.

وتحدث ديل بوسكي لصحيفة "موندو ديبورتفيو" قائلا: "ميسي دائما يلعب بشكل جيد فهناك لاعبون لا يخطئون أبدا وهو منهم إنه لديه نظام مثير للإعجاب هو لاعب عظيم".

وتابع المدرب المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم حديثه "سأختار ميسي، فأنا أرى فيه ذلك اللاعب الذي يلعب في الشارع رفقة أصدقائه".

وأردف "رونالدو لديه شجاعة غير عادية وإمكانيات بدنية وتكتيكية جيدة للغاية لكن أنا سأختار ميسي".

وأكمل المدرب الإسباني حديثه "رونالدو لاعب يضمن لفريقه الكثير من الأهداف والآن نرى ريال مدريد يعاني في تسجيل الأهداف عقب رحيله".

وأتم "مع ذلك هناك جاريث بيل فهو لاعب جيد وكريم بنزيمة الذي كان يتحدث الناس عنه بشكل سيء ولكن له إمكانيات رائعة".

اقرأ أيضا

لجنة المسابقات تحدد بتروسبورت لاستضافة مواجهة الأهلي وبتروجت

لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني ترفض إيقاف بيل.. واللاعب جاهز للكلاسيكو

صلاح يختار هدفه الأفضل في الدوري الإنجليزي ويشرح الأسباب

بسبب الشغب.. غلق ملعب الشهداء قبل كلاسيكو الكونغو ومواجهة الأهلي ضد فيتا كلوب

ماذا يفعل ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي الكأس؟ بشرى سارة للملوك لا تكتمل