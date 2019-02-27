أتروميتوس يعاقب عمرو وردة

عاقب نادي أتروميتوس لاعبه المصري عمرو وردة بعد ما بدر منه خلال مباراة أيك أثينا يوم الثلاثاء.

وودع أتروميتوس كأس اليونان على يد أيك بعدما دخل وردة في مناوشات مع جماهير الفريق المنافس خلال استبداله.

وذكر النادي اليوناني عبر موقعه يوم الأربعاء: "بعد أحداث الأمس، وبعد قرار من الإدارة والجهاز الفني، سيعاقب عمرو وردة ويتدرب في أوقات مختلفة عن باقي الفريق".

هذا الأسبوع سجل وردة للمرة الـ21 في الدوري اليوناني – شارك مع بانتليكوس وباوك وأتروميتوس – وللمرة الثالثة بالرأس.

وتواجد اسم لاعب الأهلي السابق في قائمة منتخب مصر التي تلاقي النيجر ونيجيريا الشهر المقبل.

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