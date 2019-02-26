بالفيديو - ليستر يعود للانتصارات أمام برايتون.. وهدرسفيلد يحقق فوزه الأول منذ 14 مباراة

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - برايتون

ليستر سيتي عاد للانتصارات من جديد بعد 6 مباريات بلا فوز في أول مواجهة بعد رحيل كلود بويل عن منصبه وتولي بريندان رودجرز المهمة بدءا من مباراة واتفورد المقبلة.

الثعالب ينتصرون على برايتون بهدفين مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز تحت أنظار رودجرز الذي تواجد في المدرجات.

ليستر تقدم أولا عن طريق ديماراي جراي وجيمي فاردي في الدقائق 10 و63، قبل أن يقلص ديفي بروبر الفارق في الدقيقة 66.

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جراي استغل تمريرة بينية من يوري تيليمانس ليدخل إلى منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

وفاردي نجح في توسيع الفارق بالدقيقة 63 من الشوط الثاني بعدما مرر له جيمس ماديسون ليطلق كرة قوية من الناحية اليمنى.

ولكن لم تمر سوى 3 دقاق فقط قبل أن يسدد بروبر كرة قوية على يمين الحارس كاسبر شمايكل ليقلص الفارق للضيوف.

رصيد ليستر ارتفع إلى 35 نقطة مرتقيا مركزا واحدا ليتواجد في المركز الـ11، أما برايتون فتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الـ16.

وفي مباراة أخرى نجح إيفرتون كذلك في العودة للانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا أي فوز.

التوفيز هزوا شباك كارديف سيتي بثلاثية بيضاء تتابع على تسجيلها جيلفي سيجوردسون (ثنائية) ودومينيك كالفيرت لوين.

كرة عرضية أرضية من الجبهة اليمنى صنعها شيموس كولمان استقبلها سيجوردسون بباطن قدمه من داخل منطقة الجزاء معلنا الهدف الأول مع الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني أضاف الدولي الأسكلتندي ثاني أهدافه بعدما ارتدت كرة عرضية من حارس كارديف ليسدد مباشرة بيسراه في الشباك، قبل ان يختتم لوين الثلاثية مع الدقيقة 93.

وظفر هدرسفيلد بفوز ثمين من وولفرهامبتون في الوقت القاتل. هدف سجله ستيف موني في الدقيقة 91 ليكتب فوز لم يحققه الفريق منذ 14 مباراة حينما فاز على ذات المنافس ولكن بهدفين نظيفين.

رصيد هدرسفيلد ارتفع إلى 14 نقطة ولكنه ظل بطبيعة الحال في المركز الأخير.

وحقق نيوكاسل فوزا صعبا على بيرنلي بهدفين نظيفين سجلهما في الشوط الأول. فابيان شار افتتح التسجيل مع الدقيقة 24، وشون لونجستاف أضاف هدف تأكيد النتيجة في الدقيقة 38.

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