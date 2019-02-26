"شرف ما بعد شرف" هكذا علق مصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش على انضمامه لصفوف منتخب مصر في معسكر شهر مارس المقبل.

مصطفى محمد النادي : طلائع الجيش

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين الأولى ستكون أمام النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والثانية ستكون ودية أمام نيجيريا.

وتحدث مصطفى محمد لـFilGoal.com قائلا: "هذه خطوة هامة جدا لي في مسيرتي، الانضمام لمنتخب مصر شرف ما بعده شرف".

وواصل "مشاركتي بشكل مستمر مع الطلائع الموسم الجاري عقب خروجي من الزمالك معارا والجهد المبذول في الملعب هما سبب تواجدي الآن مع منتخب مصر".

أما عن كيف تلقى نبأ استدعائه قال: "تفاجئت بهذا الأمر ولكن أؤكد أن الطموح كان متواجدا دائما".

وأكمل "خافيير أجيري مدرب المنتخب والجهاز الفني ينظرون دائما للاعبين الشباب وهذا الأمر كان حافزا كبيرا للغاية بالنسبة لي والآن تحقق هدفي".

وأتم مصطفى محمد "سأبذل قصارى جهدي للاستمرار مع منتخب مصر والتواجد في كأس أمم إفريقيا والعودة للزمالك أيضا".

وشارك مصطفى محمد مع الطلائع الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف.

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