في الجول ينشر – خطاب وزارة الداخلية لاتحاد الكرة بطلب تأجيل مباريات الكأس

ينشر FilGoal.com الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية للاتحاد المصري لكرة القدم تطلب فيه تأجيل مباريات كأس مصر.

وأرسلت وزارة الداخلية خطابا إلى ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد تطلب فيه تأجيل مباريات البطولة اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري.

وأرجعت وزارة الداخلية طلبها إلى انشغال القوات بتأمين البلاد في الوقت الحالي.

وأوضح الخطاب إلى أن المباريات سيتم تأجيلها إلى موعد لاحق بالتنسيق بين اتحاد الكرة ووزارة الداخلية.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبناء عليه تم تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي كان مقررا إقامتها غدا الأربعاء، ومباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 التي كان مقررا إقامتها يوم الخميس، إلى موعد يحدد فيما بعد، وذلك بناء على تعليمات الجهات الأمنية.

وفي المقابل، أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز موافقته، مشددا أن "أمن مصر فوق كل اعتبار". (طالع التفاصيل)

أما الأهلي فأعرب عبر مديره التنفيذي محمد مرجان أن النادي يلتزم بالقوانين وأن مجلسه يعمل لصالح النادي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد أعلن مساء أمس الاثنين رفضه للقرار. (طالع التفاصيل)

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