شدد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي على الالتزام باللوائح والقوانين والعمل على حفظ حقوق النادي.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أعلن رسميا عن تأجيل مباريات الكأس وعدم خوض مواجهتي الزمالك أمام المقاصة أو الأهلي ضد بيراميدز.

وقال مرجان في تصريحات لـ FilGoal.com عن قرار التأجيل: "التزمنا باللوائح والقوانين، ومجلس الإدارة يعمل فقط من أجل حقوق النادي".

وتابع "قبل أن نصدر بيان النادي الأخير برفض المشاركة أمام بيراميدز في الكأس، قمنا بدراسة الموقف من كافة الاتجاهات".

وشدد مرجان "الأهلي يبحث عن حقوقه بعيدا عن تصدير أزمات لأي طرف وبما يتوافق مع القوانين واللوائح".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي "اتحاد الكرة أرسل لنا جدول منذ فترة والتزمنا به رغم الضغط الشديد وخوض مباراة كل 3 أيام، ولذلك طلبنا أن يلتزم كل طرف بمسئولياته".

وبذلك يستعد الأهلي لخوض مواجهته المقبلة أمام بتروجيت ضمن مباريات الجولة 25 من بطولة الدوري المصري.

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