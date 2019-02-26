شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على التقدير والدعم الكامل لقرارات الأمن، بعد تأجيل مباريات بطولة كأس مصر.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "الأهلي داعم لأي قرارات تصب في صالح مصر، وأهمها الدواعي الأمنية التي لها أولوية مطلقة".

وأردف "تأجيل المباراة أفادنا بالطبع، وخلق لنا فرصة لالتقاط الأنفاس".

وشدد "نعاني من ضغط المباريات ونلعب دون توقف، والآن لدينا وقت لكي نستريح قليلا ونستعد لمباريات دوري أبطال إفريقيا التي نلعب فيها بإسم مصر".

وأتم "نتمنى دائما الهدوء والاستقرار، وندعم منتخب مصر بكل قوة في كأس الأمم 2019".

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز موافقته، مشددا أن "أمن مصر فوق كل اعتبار". (طالع التفاصيل)

أما الأهلي فأعرب عبر مديره التنفيذي محمد مرجان أن النادي يلتزم بالقوانين وأن مجلسه يعمل لصالح النادي. (طالع التفاصيل)

وكان الزمالك قد أعلن مساء أمس الاثنين رفضه للقرار. (طالع التفاصيل)

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