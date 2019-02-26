بيراميدز يقيم معسكرا في أبو ظبي خلال شهر مارس

وافق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ومجلس إدارة النادي على إقامة معسكر لفريق كرة القدم بمدينة أبو ظبي خلال شهر مارس المقبل.

وكانت لجنة المسابقات للاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن تأجيل مباريات كأس مصر رسميا إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا بناء على تقارير أمنية.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي وبيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

ويبدأ معسكر بيراميدز في الأسبوع الثاني من شهر مارس ويستمر لمدة أسبوعين يتخللهما مباريات ودية للفريق.

وخاض بيراميدز مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب السبت الماضي وانتهت بوفز بيراميدز بهدف نظيف.

وتأتي مباراة بيراميدز المقبلة يوم 5 أبريل أمام بتروجت في مسابقة الدوري المصري.

ويقع بيراميدز في المركز الثاني برصيد 48 نقطة (24 مباراة) بالتساوي مع الأهلي (21 مباراة).

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تأجيل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفي المقابل، أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز موافقته، مشددا أن "أمن مصر فوق كل اعتبار". (طالع التفاصيل) أما الأهلي فأعرب عبر مديره التنفيذي محمد مرجان أن النادي يلتزم بالقوانين وأن مجلسه يعمل لصالح النادي. (طالع التفاصيل) وكان الزمالك قد أعلن مساء أمس الاثنين رفضه للقرار. (طالع التفاصيل)

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