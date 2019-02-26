داني ميرفي: صلاح لن يتبع أسلوب كوتينيو للرحيل من ليفربول

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كوتينيو

يعتقد داني ميرفي لاعب ليفربول السابق أن نجمنا المصري محمد صلاح سيرحل يوما ما من فريق الريدز رغما عن النادي.

قال ميرفي في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو "لا أرى أن صلاح يميل لمغادرة ليفربول والدوري الإنجليزي، لقد رأيت تقارير تفيد بأن يوفنتوس مهتم بضمه، لكن هذا لن يحدث".

وأضاف "الدوري الإنجليزي أقوى من الدوري الإيطالي وليفربول أكثر قدرة على الفوز بدوري أبطال أوروبا من يوفنتوس".

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وواصل "صلاح سيكون مرتبطا دائماً بالانتقال إلى أكبر الفرق في أوروبا ، لكنه سعيد في ليفربول والمشجعين يحبونه. إنه يلعب أفضل كرة قدم في مسيرته في ليفربول".

وأتم "لا أعتقد أن وضع صلاح سيكون على غرار ما حدث من كوتينيو، حيث كان يرغب دائمًا في اللعب لبرشلونة وأجبر ليفربول على تركه".

كوتينيو انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 142 مليون جنيه استرليني بعدما قدم طلبا للرحيل من الريدز.

الدولي المصري سجل 20 هدفا هذا الموسم حتى الآن، 17 في الدوري الإنجليزي كهداف للمسابقة و3 في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الموسم الخيالي الذي أحرز فيه 44 هدفا.

ويستعد ليفربول لملاقاة واتفورد يوم الأربعاء ثم إيفرتون يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

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