ينتظر محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك إخطاره بموعد التحقيق في النادي، بعد عودته إلى القاهرة أمس الاثنين من الإٍسكندرية على خلفية قرار إيقافه.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

ومن المنتظر خضوع اللاعب للتحقيق في مقر النادي من قبل مجلس الإدارة وحسم القرار النهائي سواء باستمرار إيقافه أو الاكتفاء بالعقوبة المالية التي تم فرضها عليه المقدرة بـ300 ألف جنيه.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتخذ قرارا مساء يوم الأحد بإيقاف كهربا لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه جمهور الزمالك بعد مباراة بترو أتليتكو الأنجولي. (من هنا)

ومن جانبه أوضح كهربا سبب ما بدر منه تجاه بعض الجماهير واحترامه لجماهير الزمالك الحقيقية. (من هنا)

يذكر أن كهربا سجل 11 هدفا مع الزمالك هذا الموسم خلال 40 مشاركة في كل البطولات.