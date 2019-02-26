خاص عامر حسين يرد على طلعت يوسف عبر في الجول: لماذا لم نبلغ المقاصة؟ اسأل الأمن

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 - 12:03

كتب : بسام أبوبكر

عامر حسين

رفض عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تصريحات طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة بشأن عدم إبلاغ الفريق عن التأجيل قبل السفر.

وكان طلعت يوسف قد أبدى اندهاشه من عدم إبلاغ مصر للمقاصة بنية التأجيل قبل السفر خاصة وأن الفريق قد اقترب من الوصول لبرج العرب. (من هنا)

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com تعليقا على ذلك: "لماذا لم نبلغ مصر للمقاصة؟ أتمنى من طلعت يوسف أن يسأل الأمن وليس أنا".

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وشدد "أنا أتعامل بخطابات لمجالس الإدارات وليس للمديرين الفنيين".

وكان عامر حسين قد أوضح في تصريحات إذاعية لملعب 9090 أنه تواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذي باتحاد الكرة بعد منتصف الليل وأبلغه بقرار الأمن بالتأجيل.

وكشف عامر حسين حديثه مع سويلم قائلا: "أبلغته أنني أتعامل بخطابات رسمية وبعد ذلك أعلن رسميا، وهو ما حدث بوصول الخطاب في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء".

وكان من المقرر أن تقام مواجهة الزمالك أمام مصر للمقاصة مساء غد الأربعاء قبل أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء الخميس.

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مصر للمقاصة طلعت يوسف

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