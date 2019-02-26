طلعت يوسف: اقتربنا من الوصول لبرج العرب.. الزمالك مستفيد أكثر من المقاصة

كشف طلعت يوسف المدير الفني لمصر للمقاصة عن اقتراب فريقه من الوصول إلى برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك غدا الأربعاء في ربع نهائي كأس مصر.

وأعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات رسميا عن تأجيل كل مباريات كأس مصر لأجل غير مسمى بعد تقارير أمنية. (من هنا)

وقال طلعت يوسف في تصريحات لملعب 9090: "تحركنا منذ ساعة أو ساعة ونصف تقريبا واقتربنا من الوصول لبرج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك".

وهنا قاطعه إبراهيم فايق مقدم البرنامج قائلا: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحدث معنا هاتفيا منذ قليل وأعلن تأجيل كل مباريات كأس مصر، ولذلك أنصحك بالعودة للقاهرة من أجل توفير الجهد والوقت".

ورد المدير الفني للمقاصة متعجبا "أخشى أن أعود فتكون هناك مباراة في النهاية، لم أسمع تصريحاته معك وأتعامل بالأحاديث الرسمية، حاولنا التواصل مع مسؤولي الاتحاد قبل السفر ولم يجب أحد علينا".

وشدد يوسف "لا أعلم لماذا لم يتم إرسال القرار لنا عن طريق (واتساب) مثلما حدث من قبل بإرسال جدول الدوري، أنا لا أتعامل إلا بخطابات رسمية".

وعن فائدة القرار لفريق المقاصة أوضح يوسف "القرار مفيد للزمالك أكثر من مصر للمقاصة، الأبيض يسافر إلى أنجولا لمباراة مصيرية، نحن لن يلحق بنا ضرر أو إفادة خاصة مع تأجيل مبارياتنا الأخرى".

وأتم تصريحاته "نتوقف الآن في الطريق في محاولة للوصول لأحد المسؤولين قبل اتخاذ قرار العودة".

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر للمقاصة مساء غد الأربعاء، بينما الأهلي أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل.

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