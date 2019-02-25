كوكا يتحدث عن الـ"هاتريك" الثاني في مسيرته ويُصرح: هدفنا الوصافة ولقب الكأس

تحدث محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" عقب تسجيله لثلاثية في انتصار فريقه أوليمبياكوس في الدوري اليوناني.

كوكا تلألأ في سماء اليونان ليسجل ثلاثية في انتصار أوليمبياكوس بخماسية مقابل هدف أمام أوميلوس فيلاثلون هراكليوس في الجولة الـ 22 من الدوري اليوناني. (طالع التفاصيل)

وقال كوكا: "ثلاثية اليوم هي الثانية في مسيرتي مع كرة القدم وأتمنى أن أسجل المزيد والمزيد دائما".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة to10 اليونانية "عندما أسجل 3 أهداف في مباراة واحدة أشعر بالسعادة بكل تأكيد ولكن الأهم أن تلك الأهداف ساعدت فريقي على الانتصار".

وواصل "لهذا السبب أنا هنا في أوليمبياكوس. لأساعدهم على الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "مؤخرا كان لدينا العديد من المباريات الصعبة. كنا نلعب مباراة كل 3 أيام والأمور كانت صعبة".

وتابع "بذلنا قصارى جهدنا ونهدف دائما لإعطاء كل ما لدينا في المباريات وتحقيق الانتصار".

وعن تحقيق لقب الدوري، أشار كوكا "بكل تأكيد نرغب في تحقيق لقب الدوري ولكن الأمور أصحبت أصعب الآن".

واستمر "الآن علينا التركيز على حصد لقب كأس اليونان إلى جانب حصولنا على المركز الثاني في الدوري".

كوكا وصل لهدفه السابع في الدوري هذا الموسم.

في آخر 7 مباريات لـ كوكا مع أوليمبياكوس في كل البطولات، سجل محترفنا المصري 6 أهداف.

"هاتريك" كوكا هو الأول له مع أوليمبياكوس والثاني له في مسيرته الاحترافية.

الثلاثية الأولى لـ كوكا في مسيرته الاحترافية جاءت مع ريو أفي البرتغالي في مرمى إستوريل البرتغالي في موسم 2014-15 وتحديدا في الـ 24 من شهر أغسطس من عام 2014.

وقتها انتصر ريو أفي بخماسية مقابل هدف أيضا.

ووصل أوليمبياكوس للنقطة 51 في المركز الثاني خلف المتصدر باوك صاحب الـ 60 نقطة مع بقاء 8 جولات على النهاية.

بينما تجمد رصيد أوميلوس عند النقطة 17 في المركز قبل الأخير.

ويستعد أوليمبياكوس لمواجهة لاميا على ملعبه ووسط جماهيره في إياب ربع نهائي بعد التعادل ذهابا 3-3.

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