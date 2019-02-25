الهاني سليمان: أشكر تركي آل الشيخ لثقته في الاتحاد.. خرجنا فائزين من البطولة العربية

وجّه الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري، الشكر لـ تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، لسماحه لزعيم الثغر بالمشاركة في كأس زايد للأبطال.

الاتحاد ودّع المسابقة بعد مغامرة رائعة شهدت تخطيه الترجي والزمالك، بتعادله 0-0 أمام الهلال على استاد برج العرب، في إياب الدور ربع النهائي، إذ خسَر ذهابا 0-3 في الرياض. (طالع التفاصيل)

وقال الهاني في تصريحات لـ "أبو ظبي الرياضية" بعد المباراة: "أبارك لفريق الهلال وأتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة".

مضيفا: "أشكر تركي آل الشيخ على ثقته في الاتحاد وإشراكه في هذه البطولة القوية، أشكره على هذه الدفعة القوية".

وأشاد قائد الاتحاد بالمنافس السعودي: "واجهنا فريقا محترما، كان لدينا أمل في الخروج بنتيجة إيجابية".

وشدد الهاني: "الاتحاد لم يخسر، بل خرج فائزا وحصد خبرات كبيرة بالاشتراك في هذه البطولة، واجهنا بطل الدوري السعودي وبطل آسيا. ودعنا البطولة ولكن كسبنا الكثير من الأمور الأخرى التي ستفيدنا في الدوري مستقبلا".

وأردف: "نتمنى العودة للمشاركة في البطولة العربية للموسم المقبل".







































وعن غضب الجماهير ومغادرتها الملعب قبل نهاية المباراة: "الاتحاد نادٍ جماهيري كبير، والجماهير حضرت بكثير من الأمل في انتصارنا حتى نتأهل، ولكن هذه هي كرة القدم، ونتيجة الذهاب صعّبت علينا المهمة".

وناشد الهاني سليمان جماهيره: "أطلب منهم ألا يغضبوا وأن يدعمونا بشكل أقوة، من الممكن أنهم غاضبين من (كابتن) حلمي طولان، ولكنهم أكثر من يسانده ويقف إلى جانبه، وارد أنهم غاضبين بسبب استبدال حدث في المباراة، ولكن هذا لن يفسد العلاقة بين الجماهير والمدرب".

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