حارس الهلال: لم نلعب بمستوى الذهاب؟ لا تعليق على أرضية ملعب برج العرب

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 19:12

كتب : FilGoal

عبد الله المعيوف

حمّل عبد الله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال، مسؤولية تراجع مستوى فريقه أمام الاتحاد السكندري، لأرضية ملعب برج العرب.

الهلال عبر إلى المربع الذهبي لكأس زايد للأبطال، بتعادله 0-0 في إياب ربع النهائي بمدينة الإسكندرية، بعد الفوز ذهابا 3-0 في الرياض. (طالع التفاصيل)

وصرّح المعيوف بعد المواجهة: "استطعنا الخروج بنتيجة التعادل، بعد أن فزنا في الذهاب بالفعل، أبارك للفريق وللجماهير".

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وعن أصعب اللحظات التي واجهته خلال المباراة، أجاب المعيوف في حديثه إلى "أبو ظبي الرياضية": "سُددت علي بضع كرات، واستطعنا التعامل معهم بنجاح، الدفاع لم يقصر معي".

الهلال لم يظهر بنفس وجهه الشرس الذي لعب به في الذهاب، والمعيوف علل: "لن أتكلم عن أرضية الملعب، لن أقول شيئا، لعبنا وليس لدينا مشكلة. المدرب قام بالمداورة بين اللاعبين أيضا".

من جانبه أبدى محمد الشلهوب قائد الهلال سعادته بالعبور إلى الدور المقبل، مشيدا بالمنافس: "أشكر الاتحاد على المباراة والروح العالية التي لعبوا بها".

الشلهوب شدد على ثقته في كل زملائه خلال حديثه في "أبو ظبي الرياضية": "نلعب كمجموعة في الهلال، أي فرد يمكن أن يؤدي وهذا هو الأمر المهم".

واختتم رافعا من طموحات جماهيره: "نحاول إعطاء كل ما لدينا في كل المباريات، وبالتأكيد طموحنا الفوز بهذه البطولة".

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