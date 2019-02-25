عودة: الداخلية تفوق على فريقي في الشوط الثاني.. و"مش عارف أشتغل الماتشات"

اعترف محمد عودة المدير الفني لـ بتروجت، بأفضلية منافسه الداخلية في الشوط الثاني بمواجهة الفريقين.

بتروجت حقق فوزا مهما على الداخلية بهدفين دون رد، في الجولة 24 من الدوري المصري، ليقفز إلى المركز 12. (طالع التفاصيل)

وصرّح عودة بعد المباراة: "بصراحة الداخلية كان أفضل من بتروجت في الشوط الثاني، ولكننا خرجنا من المباراة بما نريده".

وأضاف عبر "أون سبورت": "أغلقنا المساحات بشكل جيد، وعرفنا كيف نتعامل مع كراتهم الطولية".

وواصل: "لدينا مباراة مهمة أمام الجونة، أغلقنا صفحة مباراة الداخلية، المباريات متعاقبة، ولا أجد وقتا للتحضير للمباريات".

واشتكى عودة من تتابع المباريات: "لعبنا الإثنين وسنلعب الخميس ثم سنلعب الإثنين ثم سنلعب الخميس، (مش عارف أحضّر) للمباريات، (مش عارف أشتغل)".

مضيفا: "حتى أحضّر لمباراة الداخلية احتجت ليومين لعمل الاستشفاء، الاستشفاء يكون أهم من الجوانب الخططية أحيانا".

بتروجت رفع رصيده إلى 25 نقطة، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 22 نقطة في المركز 15.

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