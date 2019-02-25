الانتصار الثاني على التوالي.. بتروجيت يقفز لوسط الجدول بالفوز على الداخلية

الإثنين، 25 فبراير 2019 - 17:40

كتب : FilGoal

بتروجيت

قفز فريق بتروجيت لمنطقة الوسط في جدول الدوري المصري بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي له أمام الداخلية بهدفين دون رد ضمن الجولة الـ24 للمسابقة.

وارتقى بتروجيت إلى المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الداخلية ومن قبله الإنتاج الحربي.

تقدم بتروجيت في الدقيقة 42 عن طريق شكري نجيب المعار للفريق البترولي من الإسماعيلي.

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ومن هجمة مرتدة في الوقت بدلا من الضائع أضاف حميد ماو الهدف الثاني بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة ثم تصدى لها محمد صبحي حارس الداخلية قبل أن يضع اللاعب التنزاني الكرة في الشباك.

وتوقف رصيد الداخلية عند النقطة 22 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري.

ويستعد بتروجيت حاليا لمواجهة الجونة في الجولة الـ25 للدوري يوم الخميس المقبل. وذلك قبل مواجهة الأهلي يوم الإثنين.

بتروجيت الدوري المصري الداخلية

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