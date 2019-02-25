قال وليد هويدي مدير الكرة بمصر للمقاصة إن فريقه جاهز لمواجهة الزمالك يوم 27 فبراير في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وكشف هويدي لـFilGoal.com: "كان هناك اتفاقا شفهيا مع الزمالك يقضي بتقديم طلب بالتضامن لتأجيل المباراة".

وكان الزمالك قد أعلن عبر رئيسه رغبة في تأجيل المباراة التي ستقام يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يتراجع النادي بعد ذلك ويقرر خوض المباراة في موعدها.

وشدد هويدي "نتعامل مع الواقع، وجاهزون لمواجهة الزمالك في التاريخ المحدد سلفا أو أي تاريخ يتم تحديده".

وفي تصريحات سابقة لإذاعة ميجا إف إم، كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن ترحيب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر إلى ما بعد بطولات إفريقيا للأندية.

وشرح "تقدمنا بمبادرة لاتحاد الكرة عبر عامر حسين لتأجيل كأس مصر إلى ما بعد بطولتي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية التي يشارك بها الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وأوضح "عندما تحدثنا مع عامر حسين وجدنا تفهم واستيعاب للموقف ورغبة في الموافقة من أجل تهدئة الوضع المتأزم، ليس فقط بمواجهة الزمالك والمقاصة ولكن الأهلي وبيراميدز".

وأضاف بكري سليم "لكن يبدو أن القرار يتخطى عامر حسين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة هو صاحب القرار في هذا الملف".

وفي نهاية حديثه وعن تغير موقف الزمالك من طلب التأجيل للموافقة على اللعب أوضح سليم "لا توجد مشكلة بالنسبة للمقاصة، وإذا كان القرار النهائي هو إقامة اللقاء سيكون الفريق جاهزا ومستعدا".

ومن المقرر أن يواجه مصر للمقاصة فريق الزمالك في ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب الأهلي أمام بيراميدز في ثمن النهائي يوم الخميس المقبل.

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