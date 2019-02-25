عبد الحفيظ: لا صحة لغياب السولية ومعلول عن المباراة المقبلة.. وراحة سلبية للاعبين من التدريبات

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي عن غياب عمرو السولية وعلي معلول عن مواجهة الفريق المقبلة.

وكان الثنائي قد تحصل على بطاقة صفراء خلال مواجهة الجونة مساء أمس الأحد ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وشدد سيد عبد الحفيظ "سعد سمير فقط هو اللاعب الوحيد الذي يغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف".

وتابع "لا صحة لما يتردد عن غياب السولية أو معلول بسبب تراكم البطاقات الصفراء".

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارتين لاسارتي لاعبي الأهلي راحة من تدريبات اليوم الاثنين، على أن يستأنف تدريباته غدا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس مصر.

وتبقى مواجهة الخميس المقبل محل شك، إذ يتمسك الأهلي بعدم خوض المواجهة في بطولة الكأس.

ويلعب الأهلي الاثنين المقبل أمام بتروجت ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

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