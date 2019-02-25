الزمالك يقرر خوض مباراة المقاصة في ميعادها.. ومكافأة خاصة للفوز

قرر نادي الزمالك خوض مباراة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر بموعدها.

وأبلغ رئيس نادي الزمالك، برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور، بموافقة النادي على خوض اللقاء في موعده المحدد.

من جهة أخرى، كشف رئيس الزمالك عن رصد مكافآت خاصة للاعبين حال الفوز باللقاء والتأهل لنصف النهائي من أجل تحميسهم.

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك في تصريحات للبرنامج "جاهزون للقاء رغم التعنت من اتحاد الكرة لأنني لا أعرف العلاقة بين مباراتنا ومباراة الأهلي مع مصر للمقاصة".

وأضاف "أشكر رئيس الزمالك على ما يوفره من استقرار للفريق، وقد أبلغنا عقب اللقاء برصد مكافآت خاصة بعيدا عن اللائحة للمباراة المقبلة لتحميس اللاعبين".

كان نادي مصر للمقاصة قد أصدر بيانا رسميا بالتنسيق مع نادي الزمالك، يطالب فيه اتحاد الكرة بتأجيل اللقاء بسبب ارتباطات الزمالك ومصر للمقاصة.

ويفترض أن يلتقي الزمالك مع مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات ربع نهائي كأس مصر.

كان الزمالك قد تعادل مع بترو أتليتكو بهدف لكل فريق مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتليتكو في أنجولا يوم الأحد المقبل، في الجولة الرابعة من البطولة.

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