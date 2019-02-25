المقاصة: عامر حسين مؤيد لتأجيل مباريات كأس مصر بعد بطولات إفريقيا.. وأتمنى استمرار الأهلي

كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة عن ترحيب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباريات كأس مصر إلى ما بعد بطولات إفريقيا للأندية.

وكان المقاصة قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة بتأجيل مواجهة الزمالك في ربع نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل تضامنا من الأبيض في طلبه من أجل التجهيز لمواجهة الإياب أمام بترو أتليتكو.

وقال بكري سليم في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون: "تقدمنا بمبادرة لاتحاد الكرة عبر عامر حسين لتأجيل كأس مصر إلى ما بعد بطولتي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية التي يشارك بها الأهلي والزمالك والإسماعيلي".

وأوضح "عندما تحدثنا مع عامر حسين وجدنا تفهم واستيعاب للموقف ورغبة في الموافقة من أجل تهدئة الوضع المتأزم، ليس فقط بمواجهة الزمالك والمقاصة ولكن الأهلي وبيراميدز".

وأضاف بكري سليم "لكن يبدو أن القرار يتخطى عامر حسين، ومجلس إدارة اتحاد الكرة هو صاحب القرار في هذا الملف".

وعن احتمالية انسحاب الأهلي أوضح بكري سليم "أنا رجل زملكاوي وأفتخر بذلك ولكن مقتنع أن الأهلي هو قيمة كبيرة جدا ووجوده ضروري لإنجاح أي حدث".

وتابع "كيف سيكون مشهد مصر العظيمة التي تستضيف حدث عالمي استثنائي باستقبال القمة العربية الأوروبية وأيضا نستعد لاستقبال أمم إفريقيا، ثم نصدم بانسحاب الأهلي، أتمنى إعادة نظر الموضوع".

وعن القرار المتوقع من اتحاد الكرة قال سليم: "سنلتزم بأي قرار يتخذه مجلس إدارة الاتحاد، وننتظر الموقف النهائي خلال 24 ساعة".

وفي نهاية حديثه وعن تغير موقف الزمالك من طلب التأجيل للموافقة على اللعب أوضح سليم "لا توجد مشكلة بالنسبة للمقاصة، وإذا كان القرار النهائي هو إقامة اللقاء سيكون الفريق جاهز ومستعد".

ومن المقرر أن يواجه مصر للمقاصة فريق الزمالك في ربع نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل، بينما يلعب الأهلي أمام بيراميدز في ثمن النهائي يوم الخميس المقبل.