كلوب: نعم ما قاله صلاح صحيح

اتفق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول مع لاعبه محمد صلاح حول ما قاله عن وجود فريقه في قمة الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ليفربول عاد من ملعب غريمه مانشستر يونايتد بنقطة التعادل ورفع رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

وصرح كلوب فيما أبرزه موقع ناديه: "قال صلاح هذا الأسبوع في مقابلة تليفزيونية (نعم، بالطبع هناك ضغوط)، وبالطبع هناك ضغوط. في الواقع، من وجهة نظري، إنه ضغط إيجابي للغاية، ولكن ليس علي أن ألعب، أنا أجلس هنا فقط وأقول أشياء غبية".

محترفنا المصري محمد صلاح شارك في المباراة كأساسي قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 80.

وأضاف "يجب علينا جميعًا أن نتعلم في هذه المواقف، والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها فعل ذلك هي الشغف. هذا النادي، قلب وروح هذا النادي، هو الشغف. في ليلة الأربعاء أمامنا فرصة أخرى باللعب ضد واتفورد، ثم هناك دربي أمام إيفرتون، وهي مباراة مليئة بالمشاعر، لذا نحتاج الشغف مرة أخرى".

وواصل الألماني "أمام يونايتد كان علينا أن نقاتل، نعم بالطبع كانت معركة، ولكنها كانت معركة مختلفة عما كنا نتوقعه ولم نؤدي تمامًا كما كان ينبغي علينا".

واستمر "نحن نعلم من أين نأتي ونعرف مكان وجودنا، والآن دعونا نتأكد من أننا نستخدم ما حدث بشكل جيد قدر الإمكان، ومن ثم سنرى أين ينتهي بنا الأمر".

وأتم "أمام يونايتد حققنا نقطة، لكننا نشعر أننا يجب أن نفوز، وهذا هو نفس الأمر أمام بايرن ميونيخ. يظهر مدى تطورك كفريق عندما يلعب بايرن ضدك ويدافع بكل ما يملك. تغير شيء ما في عالم كرة القدم، وتكيف الجميع معه والآن علينا أن نتأكد من أننا نتكيف مع جودتنا كفريق".

بعيدا عن صراع الصدارة، رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.