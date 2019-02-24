هيثم فاروق يشرح: لهذه الأسباب تمنيت هزيمة الزمالك أمام بترو أتليتكو

كشف هيثم فاروق نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات بي إن سبورتس عن رغبته في عدم فوز الزمالك على بترو أتليتكو الأنجولي، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين.

وتعادل الزمالك مع بترو أتليتكو بهدف لمثله في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم فاروق في الاستديو التحليلي عقب المباراة: "لست سعيدا على الإطلاق بتعادل الزمالك وكنت أتمنى انتهاء المباراة فوز بترو أتليتكو لأسباب تصب في مصلحة الفريق الأبيض".

وشرح "الهدف أعاد الأمل للزمالك في التأهل ومن الصعب للغاية أن ينافس الفريق في 3 بطولات في وقت واحد مثل الدوري والكأس والكونفدرالية".

وتابع "الإمكانيات الحالية للفريق لا تسمح أن ينافس الزمالك أو أي فريق مصري على 3 بطولات خلال الموسم الحالي بسبب ضغط المباريات وقوة المنافسة".

وأوضح "إذا تأهل الزمالك من المجموعات سيواجه صعوبة في نصف النهائي وطريقه للقب الكونفدرالية صعب للغاية، لذلك كنت أريد أن تنتهي حظوظه سريعا في البطولة من أجل التركيز على الدوري".

وواصل "إذا قلت هذه التصريحات قبل المباراة كانت ستكون غير منطقية، وإذا قلتها في حالة خسارة الزمالك البعض سيراني أبرر الهزيمة".

وأكمل "الزمالك يتبقى له 3 مباريات منهم مباراتين خارج ملعبه ومن الصعب أن يحقق الفوز بهم والتأهل من المجموعة".

وانتقل للحديث عن مستوى الفريق في المباراة قائلا: "بترو أتليتكو لم يلعب بطريقة دفاعية بحتة وكان يهاجم بشكل طبيعي".

وعن الهدف الذي سكن شباك الزمالك علق هيثم فاروق "الهدف من خطأ متكرر لدفاع الزمالك في المباريات الأخيرة، جميع اللاعبين يشاهدون الكرة والتركيز يغيب عنهم ثم يأتي لاعب الخصم من الخلف ليسجل".

وأتم تصريحاته "كان يجب أن يبعد عبد الله جمعة الكرة مبكرا وأيضا لا يجب أن تتم مراوغة فرجاني ساسي بهذا الشكل من اللاعب الذي صنع الهدف".

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