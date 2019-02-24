أحمد حسن: بيراميدز سيكون أقوى عندما يستعيد الغائبين

يرى أحمد حسن المشرف العام على الكرة في نادي بيراميدز أن قوة فريقه ستزداد عندما يستعيد اللاعبين الغائبين خلال الفترة الماضية.

وحقق بيراميدز الفوز على المقاولون بهدف دون رد في الجولة الـ24 للدوري المصري.

وقال أحمد حسن عقب المباراة: "الفوز كان أمرا لابد منه لتعويض الهزيمة السابقة لنا أمام الجونة".

وأضاف لقناة أون سبورت "نجحنا في الفوز على فريق مميز ومنظم ويضم مجموعة من العناصر أصحاب الخبرات في الدوري المصري".

وأكمل "كان لنا أكثر من فرصة للتسجيل ولكن بسبب قلة التركيز كنا لنسجل أكثر من هدف".

واستمر في حديثه "نعاني من بعض الغيابات مثل محمد حمدي وعمرو مرعي ومحمد فاروق وعندما نستعيد هؤلاء اللاعبين ستزيد قوتنا".

وأوضح "كنا أفضل في مباراة الجونة السابقة ورغم النقص العددي في الشوط الثاني كنا نستطيع تحقيق الفوز".

وواصل "بعض المباريات السابقة لنا تغيرت نتيجتها رغم تقدمنا مثلما حدث أمام المصري وبتروجيت، وبسبب هذه المواجهات كان ممكن أن يكون موقفنا أفضل في جدول الدوري".

وأتم تصريحاته "الأهم لنا في الوقت الحالي تحقيق الفوز في كل المباريات للاستمرار في المنافسة".

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 48 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.

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