بالفيديو – بعد 5 تعثرات.. دورتموند يعود للانتصارات ويتصدر الدوري

الأحد، 24 فبراير 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

بوروسيا دورتموند

عاد بوروسيا دورتموند من جديد لطريق الانتصارات بالفوز على باير ليفركوزن بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

الشوط الأول كان مثيرا للغاية. تقدم دان أكسيل بهدف أول لـ دورتموند من متابعة لركلة ركنية في الدقيقة 30 ثم تعادل كيفن فولاند تسديدة أرضية صاروخية في الدقيقة 37 كتبت التعادل لـ ليفركوزن.

تعادل ليفركوزن لم يستمر لأكثر من دقيقة بعدما نجح سانشو في التسجيل لدورتموند من جديد على الطائر في الدقيقة 37 وسجل ماريو جوتزه الهدف الثالث من تسديدة قوية أرضية في الدقيقة 60.

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هدف جوناثان غلاه لاعب ليفركوزن في الدقيقة 75 لم يُغير من واقع انتصار دورتموند.

فوز دورتموند هو الأول بعد 5 تعثرات متتالية في كل البطولات.

بوروسيا دورتموند تعثر بالتعادل أمام فرانكفورت ثم خسر أمام بريمن في كأس ألمانيا وعاد ليتعادل مجددا في الدوري أمام هوفنهايم ثم خسر بثلاثية أمام توتنام في دوري أبطال أوروبا.

عقب الخسارة أمام توتنام، تعادل دورتموند أمام نورنبيرج والآن يعود للانتصارات.

ووصل دورتموند للنقطة 54 ليعود من جديد لصدارة الدوري الألماني متخطيا بايرن ميونيخ صاحب الـ 51 نقطة.

بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند النقطة 36 في المركز السابع.

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