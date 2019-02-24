أرقام بعد فوز الأهلي على الجونة.. أول عودة مع لاسارتي وظهور أحمر بعد غياب 1418 يوما

عاد الأهلي ليظهر في استاد الجونة بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات، وذلك في انتصار الفريق الأحمر الثمين الذي حققه على أصحاب الأرض.

وفاز الأهلي على الجونة بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ24 للدوري المصري بملعب الجونة، لتستمر سلسلة انتصارات المارد الأحمر في المسابقة ويصل للفوز الثامن على التوالي.

وبعد فوز الأهلي تحققت العديد من الأرقام يستعرض معكم FilGoal.com أبرزها.

استمرار سلسلة الانتصارات

وصل الأهلي لفوزه رقم 8 على التوالي في الدوري وهي أطول سلسلة للفريق الأحمر من الانتصارات هذا الموسم في المسابقة المحلية.

الفوز أيضا هو رقم 10 للأهلي مع لاسارتي في مختلف المسابقات بواقع 8 في الدوري وانتصارين في دوري أبطال إفريقيا، مقابل تعادل وهزيمتين.

أول عودة مع لاسارتي

الأهلي نجح في العودة وتحقيق الفوز بعد التأخر في النتيجة لأول مرة مع لاسارتي أيضا.

وفشل الأهلي مرتين في العودة مع لاسارتي وتحقيق الفوز أمام شبيبة الساورة الجزائري وانتهت المباراة بالتعادل، وضد سيمبا وخسر المارد الأحمر.

أما أمام الجونة وبعد التأخر بهدف استطاع الأهلي تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة وحسم المباراة لصالحه.

أول أهداف نيدفيد في الدوري

افتتح كريم نيدفيد أهدافه مع الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم بهدف التعادل الذي سجله في الجونة.

نيدفيد سجل مع الأهلي قبل هذا الهدف 3 مرات في بطولة إفريقيا لكن أمام الجونة زار الشباك لأول مرة في الدوري.

أول أهداف ناصر في الدوري

أيضا ومثل نيدفيد سجل ناصر ماهر أول هدف له مع الأهلي في الدوري بشكل عام.

ناصر ماهر عاد للأهلي بداية الموسم الحالي بعد فترة إعارة مع سموحة وسجل للفريق الأحمر في بطولة إفريقيا وهدفه في الجونة هو الأول له مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري.

عودة لملعب الجونة بعد غياب

عاد الأهلي لخوض المباريات على ملعب الجونة بعد أكثر من 3 سنوات غياب.

وكانت أخر مرة يلعب الأهلي على ملعب الجونة أمام الإسماعيلي بالتحديد في يوم 8 أبريل 2015، أي منذ 3 سنوات و10 شهور وهو ما يساوي 1418 يوما بالتمام والكمال.

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