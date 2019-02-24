كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم حقيقة بيع النادي لسالم الشامسي شريك تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز.

وقال محمد الطويلة في تصريحات لـFilGoal.com: "لا عروض رسمية وصلتنا لبيع النادي من نادي بيراميدز".

وأضاف "ما فهمته أن شخص ما انتخل شخصية سالم الشامسي على مواقع التواصل، ونشر خبرا عن ربغته في شراء نادي النجومـ لكن الحقيقة أن لم يتحدث معي أي شخص من أجل ذلك".

رئيس النجوم أكمل "في الحقيقة أن أكثر من مستثمر طلب شراء نادي النجوم خلال الأشهر الماضية، سواء مصريين أو أجانب".

وعن موقفه، أتم الطويلة تصريحاته "كل شئ وارد، نحن شركة تسير فيها الأمور بالتشاور، وفي مجال العمل كل شئ مفتوح".

كان نادي بيراميدز أعلن انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ إلى نائب رئيس النادي سالم الشامسي، قبل أن يعود النادي ويؤكد رجوع آل الشيخ لملكية النادي مرة أخرى.

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