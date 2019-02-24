دياز: بيراميدز مدجج بالنجوم.. واللعب السريع يباغت خصومنا

أشاد رامون دياز المدير الفني لبيراميدز بمجموعة اللاعبين الذين يضمهم فريقه وبقدراتهم الفنية وذلك بعد الفوز على المقاولون.

وفاز بيراميدز على المقاولون بهدف دون رد في الجولة الـ24 للدوري المصري.

وقال دياب عقب المباراة: "قدمنا مستوى جيد وأظهرنا قوتنا رغم ضيق الوقت بين المباريات للعمل مع اللاعبين وسنحاول تقديم الأفضل في المواجهات المقبلة".

وأضاف لقناة أون سبورت "استحوذنا على الكرة في وسط الملعب والأداء كان يمتاز بالسرعة التي تسببت في عنصر المفاجأة للمنافس".

وأكمل "يوجد بعض الأمور البسيطة التي تحتاج للعمل عليها ومع الوقت سنعالج الأخطاء التي ظهرت في الفريق".

وشدد المدرب الأرجنتيني "ولكني سعيد للغاية بأداء الفريق واللاعبين في مباراة اليوم".

وأوضح دياز "الفريق الجيد يجب عليه نقل الهجمة بشكل سريع من الدفاع للهجوم لمباغته خصومه وخلق مساحات يتم استغلالها في تسجيل الأهداف".

وعن لاعبي فريقه قال دياز: "من قبل قدومي لبيراميدز والفريق مدجج بالنجوم ويضم مجموعة رائعة من اللاعبين مثل عبد الله السعيد الذي يستطيع الاحتراف في أكبر الأندية ودونجا الصغير والذي يقدم مستوى مميز وينتظره مستقبل باهر".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى كينو وعمر خربين وعمر جابر وغيرهم من النجوم أصحاب المستوى العالي".

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