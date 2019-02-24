كلوب: مباراة غريبة للغاية.. إصابات يونايتد أثرت بالسلب علينا!

لم يجد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول كلمات أفضل من "مباراة غريبة" ليصف تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بلا أهداف في كلاسيكو الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

لقاء لم يشهد أي فرص تُذكر بينما شهد 4 تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات.

وقال كلوب: "مباراة كانت غريبة للغاية. بدأنا بشكل جيد جدا قبل أن يتغير كل شيء بسبب الإصابات".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "يونايتد أجرى 3 تغييرات في وسط الملعب بسبب الإصابات وهذا أثر علينا".

وأوضح "إصابات يونايتد كلفتنا خسارة إيقاعنا في المباراة ولم نقدر على استعادة ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "المباراة لم تشهد أي فرص. قد نشعر أننا فزنا بنقطة أو خسرنا نقطتين".

وأشار "بدايتنا كانت مميزة للغاية مثلما كنا نريد بالفعل ولكن الإصابات غيرت كل شيء. إصابة فيرمينيو أثرت علينا أيضا".

واستمر "لا أتذكر أي فرص في المباراة، ربما فرصة واحدة لـ يونايتد والتي تصدى لها أليسون بشكل مميز".

وعن إصابة فيرمينيو، تمنى كلوب: "أن تكون بسيطة وليست قوية".

وأتم " في الأيام التي يمكنك فيها الانتصار على يونايتد، عليك فعل ذلك. ولكننا للأسف لم ننتصر".









































ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 66 نقطة لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما رفع يونايتد رصيده إلى 52 نقطة لكن هبط للمركز الخامس بعد فوز أرسنال على ساوثامبتون.

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