مدرب حراس الأهلي: الشناوي يعاني من الإجهاد.. وشخصية إكرامي عظيمة

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي معاناة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من إجهاد في العضلة الضامة.

وقال طارق سليمان: "الانتصار كان مهما للغاية وليس سهلا على الإطلاق أمام الجونة. كل المباريات صعبة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الشناوي يعاني من إجهاد في العضلة الضامة ومن هنا فضلنا إراحته".

وواصل "الشناوي حصل على راحة يوم السبت واليوم وسيحصل أيضا على راحة لمدة يومين ومن بعدها سيكون جاهزا بشكل طبيعي للمشاركة مع الأهلي".

وعن شريف إكرامي، قال طارق سليمان "إكرامي يمتلك شخصية عظيمة وقوية للغاية".

وأشار "لا ننتظر اليوم لكي نتحدث عن إكرامي، فهو حقق بالفعل العديد من الإنجازات مع الأهلي وشارك في قدر كبير للغاية من المباريات".

وأكمل حديثه قائلا: "إكرامي محافظ على تركيزه بشكل كبير للغاية وحتى عندما لا يُشارك فهو يقوم بدوره كقائد لـ الأهلي".

وشارك شريف إكرامي في انتصار الأهلي على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 24 من الدوري المصري.

الفوز الثامن على التوالي رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 48 في المركز الثاني بشكل مؤقت لحين انتهاء مباراة بيراميدز ضد المقاولون.

بينما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 26 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري.

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