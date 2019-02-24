زميل صلاح السابق: قلة الانضباط حرمتني من الوصول لمستوى أفضل منه

الأحد، 24 فبراير 2019 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - كريستال بالاس

كشف راؤول بوباديا لاعب أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني ندمه على قلة انضباطه والتي حرمته من مسيرة مميزة في القارة العجوز بعكس محمد صلاح نجم مصر والذي لعب من قبل في بازل السويسري النادي الذي ارتدى الأول شعاره في 2013.

وقال بوباديا في حوار مع صحيفة بليك السويسرية:"مع انضباط أكثر، لكانت مسيرتي أفضل من صلاح، لكنت ألعب الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، أنا على يقين بذلك".

ثم استدرك اللاعب المنتمي لباراجواي "لكني ممتن للمسيرة التي حظيت بها. لم أكن أتدرب، صراحة، لم تكن لدي فكرة عن العمل".

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لم يمكث بوباديا كثيرا في بازل ليرحل إلى أوجوسبورج الألماني الذي قضى بين جدرانه 4 مواسم ثم لعب موسما في بروسيا مونشنجلادباخ قبل أن يرحل إلى الأرجنتين.

ولعب بوباديا مع صلاح في بازل لكن قدرات نجم مصر جعلته ينتقل بعد ذلك إلى تشيلسي ثم فيورنتينا وروما والآن بات أحد أبرز لاعبي العالم وهو ينشط في ليفربول.

محمد صلاح

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