أول قرارات الورثة.. رسميا – ليستر سيتي يقيل كلود بويل

الأحد، 24 فبراير 2019 - 16:56

كتب : FilGoal

كلود بويل - ليستر سيتي

أقال نادي ليستر سيتي مدربه الفرنسي كلود بويل، عقب الهزيمة الكبيرة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد أمام كريستال بالاس.

ليستر تعرّض للهزيمة الرابعة على التوالي على ملعبه كينج باور، وهي سلسلة لم يتعرض لها الفريق منذ عام 2000، ليتكلّف بويل وظيفته ويرحل بعد 16 شهرا كمدرب لـ ليستر.

النادي أعلن في بيانه الرسمي عن تولي الثنائي مايك ستوول وآدم سادلر مهمة قيادة الفريق الأول بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب بديل لـ بويل.

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القرار هو الأول من نوعه تحت قيادة المالك الجديد للنادي أياوات سريفادانابرابا الذي خلف والده فيتشاي الذي لقي حتفه في أكتوبر الماضي.

بويل حضر لتدريب ليستر في 25 أكتوبر 2017 خلفا لـ كريج شيكسبير، وقاد الفريق في 67 مباراة، فاز منهم في 23 مواجهة بمعدّل 34,3%، وتعادل 18، وخسر 26.

الفريق يتواجد في المركز 12 بالدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

شبكة "سكاي" ذكرت أن الإدارة لم تكن تنوي إجراء تغييرات في الجهاز الفني قبل الصيف المقبل، إلا أن غضب الجماهير العارم بعد الهزيمة الرباعية أمام كريستال بالاس، وفقدان بعض اللاعبين الثقة في أساليب المدرب الفرنسي، دفعت التايلاندي أياوات للإطاحة بـ بويل.

الفريق ودّع أيضا كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل مفاجئ أمام نيوبورت فريق القسم الرابع.

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ليستر سيتي كلود بويل

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