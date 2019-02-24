تشكيل الأهلي المتوقع – إكرامي يحرس المرمى.. ومفاضلة في مركزين ضد الجونة

يفاضل مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي في مركزين قبل مواجهة الجونة في الجولة 24 من الدوري.

ومن المتوقع أن يحرس شريف إكرامي المرمى بعد غياب محمد الشناوي للإصابة، في حين يستمر تشكيل خط الدفاع دون تغيير بوجود سعد سمير وأيمن أشرف بين محمد هاني وعلي معلول.

ولكن، يفاضل لاسارتي بين استمرار هشام محمد أساسيا أو الاعتماد على حمدي فتحي بجوار عمرو السولية.

المركز الثاني الذي يفاضل فيه لاسارتي، هو الجناح الأيسر. هل يستمر جيرالدو أساسيا أم يعود رمضان صبحي من الإيقاف إلى التشكيل الأساسي مباشرة؟

وبهذه المعطيات، يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة كالتالي..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: محمد هاني – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي (هشام محمد) – حسين الشحات – ناصر ماهر – جيرالدو (رمضان صبحي)

الهجوم: جونيور أجايي

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري بـ45 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وللأهلي 3 مباريات أقل.

أما الجونة ففي المركز الـ11 بـ26 نقطة.

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