جريشة حكما لمباراة الجونة والأهلي.. حامل اللقب لا يفوز معه هذا الموسم

الأحد، 24 فبراير 2019 - 00:27

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الجونة والأهلي.

الأهلي يحل ضيفا على الجونة في محافظة البحر الأحمر، بالجولة 24 من الدوري المصري اليوم الأحد.

ويعاونه سمير جمال وممدوح مصطفى، بالإضافة إلى محمود وفا كحكم رابع، وطارق سامي ومحمود ناجي كحكمين إضافيين.

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جريشة أدار 11 مباراة في الدوري المصري هذا الموسم، آخرها فوز الإسماعيلي على الاتحاد السكندري 2-0 يوم 28 يناير الماضي.

الحكم المونديالي قاد مباراتين سابقتين للأهلي في 2018\2019، الأولى انتهت بالتعادل 1-1 أمام الإسماعيلي، والأخرى خسرها الأهلي بهدف نظيف أمام المقاولون العرب.

الأهلي سيبحث عن فوزه الأول هذا الموسم تحت قيادة تحكيمية من جهاد جريشة في مواجهة الجونة.

إجمالا، أشرف جريشة على إدارة 18 مباراة للأهلي، شهدت 12 انتصارا للقلعة الحمراء، في مقابل تعادلين و4 هزائم.

في المقابل، تعد هذه المباراة الأولى التي يديرها جريشة للجونة هذا الموسم، بعد أن أدار له 8 مباريات سابقة، شهدت 4 انتصارات وتعادلين وهزيمتين.

ولم يواجه الأهلي نظيره الجونة مطلقا تحت قيادة تحكيمية لـ جريشة.

الأهلي يحتل المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، فيما يتواجد الجونة في المركز 11 برصيد 26 نقطة.

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