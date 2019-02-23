مدرب شباب قسنطينة ينتقد أرضية ملعب برج العرب

السبت، 23 فبراير 2019 - 21:30

كتب : ياسر الشريف

دينيس لافاني - شباب قسنطينة

انتقد الفرنسي دينيس لافاني المدير الفني لـ شباب قسنطينة، أرضية ملعب برج العرب الذي أقيمت عليه مواجهته أمام الإسماعيلي.

الإسماعيلي فرّط في الانتصار وسقط في فخ التعادل بهدف عكسي متأخر أمام ضيفه الجزائري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وصرّح لافاني خلال المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "أرضية الملعب أثّرت على الفريقين، كانت سببا في عدم الظهور بالشكل المطلوب".

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كما أبدى ارتياحه للتعادل: "نشعر بالرضا لنتيجة المباراة أمام الإسماعيلي، هذه النتيجة تقرّبنا من التأهل إلى الدور ربع النهائي".

مشيدا بالمنافس: "الإسماعيلي فريق قوي، واجهنا صعوبة في الوصول لمرماه".

شباب قسنطينة ارتقى لصدارة المجموعة الثالثة بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع مازيمبي، فيما رفع الإسماعيلي رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع -الأخير-.

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