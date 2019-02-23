بالفيديو - كيف تخسر وميسي في فريقك؟ برشلونة يقلب تأخره أمام إشبيلية ويهدد ريال مدريد

حقق برشلونة فوزا مثيرا على مضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 25 من الدوري الإسباني، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ليونيل ميسي كان نجما اعتياديا للمباراة، بتسجيله 3 أهداف وصناعته الهدف الرابع لفريقه، فيما سجّل خيسوس نافاس وجابرييل ميركادو هدفي إشبيلية.























































برشلونة رفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الأول، بفارق مؤقت يصل إلى 10 نقاط مع مطارده أتليتكو مدريد، و12 نقطة عن غريمه ريال مدريد. فيما تجمّد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس، مغادرا المربع الذهبي لصالح خيتافي.

إشبيلية فشل في الفوز على برشلونة أثناء حضور ميسي على أرض الملعب طوال 12 عاما، إذ يرجع الفوز الأخير من نوعه إلى عام 2007.

برشلونة أرسل تحذيرا شديد اللهجة لغريمه ريال مدريد الذي يواجهه في المباراتين المقبلتين، في كأس ملك إسبانيا والدوري على التوالي.

إشبيلية بدأ المباراة بخفة، فافتتح قائده خيسوس نافاس التسجيل في الدقيقة 22 بعد هجمة مرتدة وتمريرة حاسمة مميزة من الفرنسي وسام بن يدر.

نافاس بدأ مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني، وسجّل هدفه الثاني في مسيرته بشباك برشلونة بعد هدف سابق في 2011.

لكن رد ميسي لم يتأخر، فأدرك التعادل على الطائر بشكل رائع في الدقيقة 26 بعد عرضية من إيفان راكيتيتش.

الهدف جعل ميسي أول لاعب يهز شباك إشبيلية 26 مرة في تاريخ الدوري الإسباني.

الإثارة تواصلت في نهاية الشوط الأول، عندما سجّل أرجنتيني آخر، هذه المرة جابرييل ميركادو أضاف هدف إشبيلية الثاني في الدقيقة 42، بعد عرضية بابلو سارابيا.

سارابيا صنع هدفه التاسع في الدوري هذا الموسم، وهو نفس عدد أهدافه في المسابقة.

بين الشوطين دفع إرنستو فالفيردي بالثنائي سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبيلي بدلا من نيلسون سيميدو وأرتورو فيدال.

إشبيلية بدا متماسكا في الدقائق التالية، حتى ارتكب الحارس التشيكي توماش فاشليك خطأ في التمرير، نتج عنه وصول الكرة إلى ميسي الذي تلقى عرضية متقنة من ديمبيلي، وسدد باليمين هذه المرة، مدركا التعادل في الدقيقة 68.

في الدقائق العشر التالية، واصل ميسي لعب دور البطولة المنفرد، فسدد مرتين على مرمى إشبيلية، لكن كرته مرت علوية في مناسبة أولى، وأبعدها فاشليك في مناسبة ثانية.

قبل أن يظهر في الدقيقة 85 بهدف ثالث مستغلا كرة مرتدة من دفاع إشبيلية، ليلعبها بأناقة من فوق الحارس الإشبيلية، ويكمل الهاتريك.

ميسي سجّل ثلاثيته رقم 44 بقميص برشلونة، والخمسين إجمالا مع احتساب 6 ثلاثيات بقميص الأرجنتين.

ليرفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في صدارة هدافي الدوري الإسباني، وفي مقدمة المتنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي.

اللاعب الأرجنتيني بات لحظتها المسجل لكل أهداف برشلونة السبعة الأخيرة في الدوري الإسباني، والرقم القياسي على هذا الصعيد يعود له نفس عندما سجّل 9 أهداف متتالية لـ برشلونة في موسم 2009\2010.

ميسي رفض تحطيم رقمه الخارق، عندما أعطى تمريرة حاسمة لزميله لويس سواريز في الوقت بدل الضائع، والأخير سجّل هدف برشلونة الرابع.

سواريز سجّل هدفه الأول منذ 30 يناير، يومها سجّل في شباك إشبيلية بكأس ملك إسبانيا.

برشلونة كرر فوزه على إشبيلية، إذ فاز في الدور الأول على ملعب كامب نو بنفس النتيجة: 4-2.

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